Il retroscena dall'Inghilterra: "La Fiorentina ha provato a riportare Jorginho in Italia"
La Fiorentina ha provato a riportare Jorginho in Italia. Il centrocampista dell'Arsenal, però, ha scelto di rimanere con i Gunners fino a giugno per poi svincolarsi e andare a giocare nel Flamengo. Qu...
La Fiorentina ha provato a riportare Jorginho in Italia. Il centrocampista dell'Arsenal, però, ha scelto di rimanere con i Gunners fino a giugno per poi svincolarsi e andare a giocare nel Flamengo. Questo è la ricostruzione di CaughtOffside che spiega, infatti, che il giocatore firmerà un contratto per unirsi al club brasiliano in estate. Ma secondo quanto riporta la testata inglese Jorginho aveva anche l'interesse di altri tre club, Besiktas, Fiorentina e Palmeiras rifiutate proprio per unirsi al Flamengo a fine stagione.
NDOUR: “AMMIRO RUI COSTA, APPENA HO SAPUTO DELLA FIORENTINA HO RIFIUTATO IL RESTO. SONO UN BOX TO BOX”
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