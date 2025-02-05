Il retroscena dall'Inghilterra: "La Fiorentina ha provato a riportare Jorginho in Italia"

La Fiorentina ha provato a riportare Jorginho in Italia. Il centrocampista dell'Arsenal, però, ha scelto di rimanere con i Gunners fino a giugno per poi svincolarsi e andare a giocare nel Flamengo. Qu...

A cura di Redazione Labaroviola 05 febbraio 2025 17:45

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