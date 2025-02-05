Ndour: "Ammiro Rui Costa, appena ho saputo della Fiorentina ho rifiutato il resto. Sono un box to box"

Ndour ha risposto alle domande dei giornalisti presenti al Viola Park il giorno della sua presentazione come nuovo giocatore della Fiorentina

Cher Ndour, nuovo giocatore della Fiorentina, è stato presentato oggi al Viola Park, ecco le sue parole in conferenza stampa:

L'esperienza all'estero sono state formative sotto il profilo umano, sono stato in grandi spogliatoi, c'erano grandi squadre su di me ma la Fiorentina e Firenze erano giuste per me, è il progetto giusto per me. Io sono un giocatore che può giocare in ogni ruolo del centrocampo, sono un numero 8, preferisco un box to box, ma posso stare anche sulle trequarti, mi sento a mio agio in tutti i ruoli e sono a disposizione. Posso dare una mano al mister e posso giocare in più ruoli.

Quando era uscita la notizia di un possibile ritorno in Italia, quando il procuratore mi ha fatto il nome della Fiorentina si sono aperte tutte le porte ed ho spinto per venire qui. Sono contento che Spalletti abbia parlato bene di me, è il mio sogno andare in Nazionale.

Prima di arrivare ho parlato con Kayode con cui ho giocato insieme, mi aveva parlato del Viola Park di tutto, non conoscevo altri compagni perchè giocavo all'estero e non conoscevo nessuno, speriamo con tutti gli italiani di poter arrivare in Nazionale insieme. All'Atalanta mi sono sempre trovato benissimo, come anche in altre parti, al Psg Mbappè mi ha impressionato più di tutti, quando in allenamento decide di fare quello che vuole è impressionante. Ma anche Joao Mario ed Enzo Fernandez.

La Fiorentina ha avuto grandissimi calciatori e una grande storia, ho conosciuto Rui Costa che è stato il mio presidente al Benfica, l'ammiro tantissimo come calciatore, come dirigente e come persona anche se la mia esperienza in Portogallo non è andata benissimo.

Siamo un grande gruppo e una grande squadra, mi sono allenato solo una volta con il gruppo, vogliamo vincere.

IL RITRATTO DI CAPRINI, IL GIOVANE 2006 CHE SALE IN PRIMA SQUADRE PER FARE IL VICE KEAN

https://www.labaroviola.com/il-vice-kean-sara-daniel-caprini-ama-il-basket-fu-scartato-dal-milan-e-conteso-da-psg-e-juventus/287737/