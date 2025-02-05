Il vice Kean sarà Daniel Caprini. Ama il basket, fu scartato dal Milan e conteso da Psg e Juventus

Daniel Caprini, classe 2006 sarà il vice Kean. La Fiorentina dopo la cessione di Kouamè non ha preso nessuno sul mercato

L’investitura è arrivata da Palladino. E chi meglio di lui poteva certificare la promozione di Maat Daniel Caprini nel ruolo di vice Kean. La Fiorentina ha deciso di puntare sul classe 2006 per motivi da ricercare anche nella questione liste. Maat fa già parte del gruppo, un vice Kean sarebbe rimasto fuori. Palladino ha solo tre cambi da fare (Folorunsho, Zaniolo, Fagioli...). Da domani sarà aggregato e alla prima squadra, con buona pace di Galloppa. Amante del basket, attaccante dai tre passaporti (italiano - è nato a Milano -, francese ma anche guineano, ovvero la nazionalità di mamma Miranda), in passato scartato dal Milan, poi finito nel mirino di Juve e Psg prima che la Fiorentina lo blindasse.

LA LETTERA DI ADDIO DI BIRAGHI ALLA FIORENTINA

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