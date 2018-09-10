Sentite l'agente di Montolivo: "Se in nazionale deve giocare questo Jorginho, molto meglio Riccardo"
Giovanni Branchini, agente dell'ex centrocampista viola Riccardo Montolivo, ha parlato al Corriere dello Sport del suo assistito, anche in chiave nazionale italiana. Ecco uno stralcio delle sue dichia...
A cura di Redazione Labaroviola
10 settembre 2018 10:27
Giovanni Branchini, agente dell'ex centrocampista viola Riccardo Montolivo, ha parlato al Corriere dello Sport del suo assistito, anche in chiave nazionale italiana. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni, riguardo all'ultima uscita degli azzurri: "Il merito? Se deve giocare questo Jorginho in nazionale allora dico che il mio Montolivo, scandalosamente epurato, è molto meglio".