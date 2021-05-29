La Fiorentina vuole Jorgihno? parla il suo agente: "Vuole tornare in Italia e giocare in serie A"

Nella giornata di ieri è emersa l'indiscrezione, data da Radio Bruno, dell'interessamento della Fiorentina per Jorginho, oggi ha parlato l'agente

Joao Santos, agente tra gli altri di Jorginho, che ieri è stato accostato anche alla Fiorentina (LEGGI QUI), è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, queste le sue parole:

“Stasera si gioca la finale di Champions, dopo questo grande evento il solo pensiero che avrà sarà la Nazionale e gli Europei. Le sue emozioni? Non sono partite che si giocano tutti i giorni”. Sul suo eventuale ritorno in Italia: “Gli piace l’Italia, se qualche squadra ha bisogno del suo gioco lui sarebbe felice di approdare. Se quella squadra può essere il Napoli? Se De Laurentiis avrà bisogno di un giocatore così valuteremo”.

FREY: "RIBERY VUOLE RIMANERE ALLA FIORENTINA"

https://www.labaroviola.com/frey-ribery-mi-ha-sempre-fatto-capire-di-voler-rimanere-alla-fiorentina-ma-un-matrimonio-si-fa-in-due/141502/