Frey: "Ribery mi ha sempre fatto capire di voler rimanere alla Fiorentina, ma un matrimonio si fa in due"
Le parole di Sebastien Frey ai microfoni di Radio Bruno
Sebastien Frey, grande ex della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei temi caldi in casa Viola. Ecco le sue parole:
"Ultimamente sento che il senso di appartenenza è venuto meno, ma credo che con Commisso ci sia la possibilità di rifare un ciclo, tornando a far innamorare le persone e riportarle allo stadio"
GATTUSO "Alla Fiorentina Gattuso spero possa trasmettere la sua voglia e il suo agonismo per difendere i colori. Mi aspetto la conferma di quei giocatori importanti per ripartire e qualche innesto importante.
RIBERY "Ribery mi ha sempre fatto capire di voler rimanere a Firenze e continuare con la Fiorentina, ma per un matrimonio serve l’intesa da entrambe le parti".
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