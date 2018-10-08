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Ventura torna ad allenare in serie A, sarà il sostituto di D'Anna al Chievo Verona. Superato Iachini

Quella contro il Milan sarà con ogni probabilità la sua ultima gara alla guida del Chievo Verona: la sconfitta per 3-1 contro i rossoneri a San Siro, infatti, ha definitivamente convinto il presidente...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 ottobre 2018 17:31
Ventura torna ad allenare in serie A, sarà il sostituto di D'Anna al Chievo Verona. Superato Iachini - TURIN, ITALY - APRIL 24: Torino FC head coach Giampiero Ventura looks on during the Serie A match between Torino FC and US Sassuolo Calcio at Stadio Olimpico Grande Torino on April 24, 2016 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)
TURIN, ITALY - APRIL 24: Torino FC head coach Giampiero Ventura looks on during the Serie A match between Torino FC and US Sassuolo Calcio at Stadio Olimpico Grande Torino on April 24, 2016 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)
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Quella contro il Milan sarà con ogni probabilità la sua ultima gara alla guida del Chievo Verona: la sconfitta per 3-1 contro i rossoneri a San Siro, infatti, ha definitivamente convinto il presidente Campedelli a cambiare guida tecnica. L'avventura di Lorenzo D'Anna sulla panchina gialloblù è ormai arrivata al capolinea: sesta sconfitta in campionato (due pareggi nelle altre gare), nessuna vittoria e una classifica (-1 per via della penalizzazione) sempre più impietosa. In giornata verrà ufficializzato l'esonero dell'attuale allenatore, poi i dirigenti del Chievo incontreranno alcuni profili già individuati per sostituire D'Anna: colloqui a cui seguirà la decisione definitiva.

È una corsa a due (salvo sorprese, che però per adesso non sembrano essere all'orizzonte): al momento in pole per la panchina gialloblu c'è Gian Piero Ventura. Nel primo pomeriggio di lunedì l'ex CT della Nazionale ha superato nelle gerarchie della dirigenza veronese Beppe Iachini, che ha chiesto due anni di contratto a prescindere dalla categoria. Volontà del club è però di impostare la trattativa con un contratto di un anno più opzione in caso di salvezza, formula che sarebbe disposto ad accettare proprio Ventura, che avrebbe chiesto solo garanzie in vista del mercato di gennaio. Le quotazioni dell'ex allenatore del Toro sono in netto realzo e sembra che le parti siano ora pronte ad avvicinarsi in modo definitivo. Cosi riporta Skysport.it

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