Barzagli: “Spero che alla Fiorentina possa restare Italiano perché prendere Aquilani è un azzardo”

A Dazn hanno parlato del futuro allenatore della Fiorentina, questa l’opinione di Andrea Barzagli:

“Se devo proporre un nome per la Fiorentina dico Sarri. Palladino, Aquilani e Sarri sono profili diversi. Aquilani ha un buon rapporto con la proprietà e in questi anni abbiamo visto queste scelte coraggiose, come Palladino a Monza. Io mi auguro possa comunque rimanere Italiano, sennò non saprei perché sono profili diversi. Sarri è Sarri, mi stuzzica Aquilani e Palladino resterà a Monza per me alla fine. Italiano al Napoli? Propone un gioco proposito e gioca con gli esterni, punto di forza del Napoli. È quello che serve. Il Napoli troverebbe un allenatore giusto, nonostante sia un profilo diverso da Conte e Pioli”.

