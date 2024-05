La Fiorentina sta letteralmente giocando ogni 3 giorni, normale perdere punti con le riserve

La Fiorentina perde a Verona. Lo fa con due errori, primo lo fa la premiata ditta Ranieri-Christensen (a proposito, sarebbe stato bello se Ikonè, Sottil o Bonaventura fossero andati a gridare in faccia al difensore dopo l’errore, per far sentire come ci si sente), il secondo lo fa la squadra arbitrale che non vuole vedere un tocco di mano che era chiaro a tutti, tranne che all’inadeguato arbitro Rapuano e al povero Var, conferma di quanto sia scarsa la nostra classe arbitrale che ha bisogno di un immagine chiare al 100% per vedere un tocco abbastanza chiaro.

Tornando alla gara, la squadra viola ha sciupato almeno 2 gol palle gol nette, la prima è sui piedi di Ikonè, lanciato nel primo tempo tutto solo davanti al portiere, la seconda è sui piedi di Nzola che al minuto 81 è tutto solo in area ma probabilmente ha la colpa di prendere troppo bene la palla ma non riesce a centrare la porta, sarebbe stato il gol del pareggio. Il Verona non ha fatto molto altro, non si ricordano parate di Christensen, anche perchè probabilmente, considerata la giornata del danese, non avrebbe nemmeno parato.

I giudizi sulla Fiorentina sono pessimi, devastanti. La verità è che la squadra oggi ha giocato la 52esima partita stagionale, sta giocando letteralmente ogni 3 giorni e le riserve non sono all’altezza dei titolari e si vede. Ormai il campionato lo giocano le secondo linee, in campionato non sta più andando in campo dal primo minuto la miglior Fiorentina possibile e questo chi giudica i risultati di Nico Gonzalez e compagni lo deve considerare. A proposito di Nico Gonzalez, il giocatore più forte della rosa non sta praticamente più giocando in campionato, ma non è il solo, stesso si può dire di Beltran e Bonaventura. Il motivo è presto detto, non si può giocare ogni 3 giorni, non si possono fare 52 partite.

Ecco perchè qualche scienziato che si diverte a sparare sentenze sulla Fiorentina questo non può non considerarlo. Anche e soprattutto perchè, poi i risultati negativi, come quello di Verona, arrivano per colpa di episodi che girano storti e di occasioni non finalizzate. Non si può volere la squadra avanti in ogni competizione fino in fondo e poi la miglior squadra e i migliori risultati anche in campionato. Non ci può essere la botte piena e la moglie ubriaca. E qui passiamo alla qualità della rosa, ma su questo è inutile sparare sulla croce rossa. Non è il momento e nemmeno il caso.

VIDEO, IL COMMENTO DI ITALIANO DOPO VERONA-FIORENTINA