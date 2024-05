Luca Speciale si sfoga: “Una domanda mi tormenta, come si fa a comprare Christensen??”

Il giornalista e tifoso viola Luca Speciale tramite il suo profilo Twitter non ha risparmiato critiche alla Fiorentina per la sconfitta di Verona, in particolare ad Oliver Christensen ed alla società che lo ha portato a Firenze:

“Abbiamo la consistenza del mascarpone e la sbadataggine di Paperino. Il giudizio finale sulla stagione della Fiorentina dipenderà esclusivamente dall’esito della partita di Bruges. Nel frattempo una domanda continua a tormentarmi. Come si fa a comprare Christensen??“

Abbiamo la consistenza del mascarpone e la sbadataggine di Paperino. Il giudizio finale sulla stagione della #Fiorentina dipenderà esclusivamente dall’esito della partita di Bruges. Nel frattempo una domanda continua a tormentarmi. Come si fa a comprare Christensen? pic.twitter.com/1bwhg43o8A — Luca Speciale (@SpecialeLuca) May 5, 2024

Amoruso: “Oggi sono 50 sconfitte nei 3 anni di Italiano, un campionato e mezzo di sconfitte”