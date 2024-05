Amoruso: “Oggi sono 50 sconfitte nei 3 anni di Italiano, un campionato e mezzo di sconfitte”

L’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso, ospite a Viola su RTV38 per discutere della sconfitta di Verona, ha apertamente criticato la gestione Italiano. Questo un estratto del suo intervento:

“Oggi è la cinquantesima sconfitta della Fiorentina nei tre anni di Italiano. Fanno un campionato e mezzo di sconfitte. Il problema resta ciò che l’allenatore vorrebbe dalla squadra e quello che la squadra recepisce dall’allenatore. Un tecnico deve essere in grado di migliorare sia il singolo che il gruppo e questo io non l’ho visto. Oggi in occasione dell’errore sul rigore naturalmente Italiano non c’entra, ma è un qualcosa che vediamo continuamente. Basta vedere il 2-2 contro il Brugge. L’atteggiamento delle squadre contro la Fiorentina è sempre lo stesso, sanno che prima o poi un’occasione arriva e così possono sfruttarla. Voglio poi fare una considerazione, una squadra come il Frosinone ad esempio concede sempre tante palle gol, ma alla fine arriva sempre a creare tre-quattro occasioni nitide. Voglio dire si possono concedere palle gol, ma davanti devi andare a mille ed essere più concreto. Anche oggi invece abbiamo assistito al nulla offensivo con giocatori che addirittura in area di rigore non facevano altro che tornare indietro”

