Di Lorenzo attaccato dal Corriere del Mezzogiorno replica furioso: “Che vergogna, squallidi”

Il capitano del Napoli Di Lorenzo non ci sta. Il difensore della SSC Napoli reagisce ad un articolo del Corriere del Mezzogiorno, affidandosi al suo profilo ufficiale Instagram. “Che vergogna, squallidi”, sono le poche ma significative parole scritte dal terzino azzurro in risposta al testo riportato. l quotidiano, costola meridionale del Corriere della Sera, aveva messo in dubbio l’attacco di gastroenterite che aveva tenuto il terzino della Nazionale lontano dal manto erboso dell’Artemio Franchi ieri sera. Non si è fatta attendere la reazione del numero 22, che per la prima volta da quando è a Napoli ha pubblicamente risposto ad una provocazione della stampa locale. Questo il testo che Di Lorenzo ha evidenziato nella sua storia social:

“C’è un’aria dimessa, nonostante a Firenze siano convinti di aver raggiunto il Gotha del calcio. Tifo e atmosfera da fine campionato, Napoli con facce da funerale. Di Lorenzo assente all’ultimo minuto per un attacco di gastroenterite. Chissà se è vero, chissà se poi i nervi del capitano non abbiano ceduto alla pressione di queste settimane di inferno, sempre sperando che non sia un preannuncio di trasferimento – qui non siamo fautori della formattazione della squadra, del “licenziali tutti”. Sono bestialità che non tengono conto né dei valori reali né dei conti. Il primo compito del prossimo allenatore sarà rimettere insieme i cocci buoni della squadra e rimotivarli”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tutto Napoli.net (@tuttonapolinet)

Lo riporta vesuviolive.it

Dalla Grecia, L’Olympiacos studia la Fiorentina in vista della finale. Ieri l’assistente di Mendilibar era al Franchi