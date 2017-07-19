Barzagli: "La Fiorentina mi aveva offerto un contratto più ricco ma io sono bianconero, la mia carriera è della Juventus"
Mi aveva cercato la Fiorentina con un contratto con 400 mila euro in più rispetto ad ora ma la mia carriera appartiene alla Juventus" così Andrea Barzagli
A cura di Redazione Labaroviola
19 luglio 2017 09:57
Andrea Barzagli, difensore della Juventus ma nato a Fiesole, ha parlato della sua squadra e ha rivelato un interessante retroscena di mercato:
"Gli anni con la Juventus sono stati i migliori della mia carriera, ho disputato grandi partite e non c'è squadra migliore. Parlate del Real, del Barcellona, la Juventus è unica e nessuno sembra capirlo. La Fiorentina mi ha cercato per una stagione a 400.000 euro in più, ho rifiutato. La mia carriera è intitolata a questa squadra."