Barzagli: "La Fiorentina mi aveva offerto un contratto più ricco ma io sono bianconero, la mia carriera è della Juventus"

Mi aveva cercato la Fiorentina con un contratto con 400 mila euro in più rispetto ad ora ma la mia carriera appartiene alla Juventus" così Andrea Barzagli

Andrea Barzagli, difensore della Juventus ma nato a Fiesole, ha parlato della sua squadra e ha rivelato un interessante retroscena di mercato:

"Gli anni con la Juventus sono stati i migliori della mia carriera, ho disputato grandi partite e non c'è squadra migliore. Parlate del Real, del Barcellona, la Juventus è unica e nessuno sembra capirlo. La Fiorentina mi ha cercato per una stagione a 400.000 euro in più, ho rifiutato. La mia carriera è intitolata a questa squadra."