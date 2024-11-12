Barzagli su Kean: "È il suo anno, l'ho detto quando è arrivato alla Fiorentina. Non era mai stato titolare"
Le parole di Andrea Barzagli ai microfoni di Radio Serie A. L'ex difensore si sofferma sulla stagione di Moise Kean con la Fiorentina:"Quando Kean è arrivato a Firenze ho subito detto: "È il suo anno"...
Le parole di Andrea Barzagli ai microfoni di Radio Serie A. L'ex difensore si sofferma sulla stagione di Moise Kean con la Fiorentina:
"Quando Kean è arrivato a Firenze ho subito detto: "È il suo anno". È il primo anno in cui fa l'attaccante titolare. Finora, per un motivo o per l'altro, non lo era mai stato. Con piena fiducia e le giuste opportunità sta finalmente confermando le sue potenzialità."
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