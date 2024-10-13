Barzagli ricorda il no della Fiorentina: "Il mio percorso da allenatore poteva iniziare quest'estate"

Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus, è intervenuto al "Festival dello Sport" di Trento per parlare dell'avvio di stagione dei bianconeri. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW e dagli a...

Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus, è intervenuto al "Festival dello Sport" di Trento per parlare dell'avvio di stagione dei bianconeri. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW e dagli altri media presenti, queste alcune delle sue dichiarazioni: "Vlahovic? Quando sei l'attaccante della Juventus è normale che hai tante pressioni e che si parla sempre di te, non mi sorprende. Credo che anche lui sappia che quel che conta è il campo, a volte devi tapparti le orecchie e giocare. Io lo trovo ancora più cresciuto, sta facendo ottime partite. A volte lo criticano quando non segna, ma per me sta facendo bene e può ancora crescere". Sul suo percorso da allenatore: "Poteva iniziare quest'estate e non è iniziato (nelle giovanili della Fiorentina, ndr). Vediamo se qualcuno mi chiama".

CRISCITIELLO ATTACCA SPALETTI

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