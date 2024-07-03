Barzagli non sarà più l'allenatore della Fiorentina U16. Troppo juventino, il club cambia idea

Non sarà più Andrea Barzagli il nuovo allenatore della Fiorentina U16. La società viola ha scelto un nuovo tecnico

Andrea Barzagli era un candidato molto accreditato per ricoprire il ruolo di allenatore della Fiorentina U16. L'ex bandiera della Juventus era vicina ad essere scelta per guidare la formazione giovanile viola ma alla fine il club gigliato ha preferito virare su altri profili perché ai tifosi della Fiorentina questa scelta non era assolutamente piaciuta essendo stato Barzagli una bandiera bianconera fino a pochissimi anni fa (anche dopo la fine del calcio giocato, aveva continuato a lavorare nel mondo Juventus al fianco di Sarri ed a difendere i colori bianconeri a Dazn). Dunque ci sarà un diverso allenatore nel settore giovanile viola per quanto riguarda la squadra U16

LA NAZIONE E UNA RIVELAZIONE DI MERCATO

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