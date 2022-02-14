Barzagli: "Vivo a Firenze, ho incontrato Biraghi e mi ha detto che ha scoperto a 30 anni doti punizione"

Andrea Barzagli, adesso opinionista di Dazn, ha parlato e commentato i numeri realizzativi di Biraghi in questa stagione

Presente negli studi di Dazn, l'ex difensore della Juventus Andrea Barzagli, ha parlato di Biraghi e dei suoi numeri da goleador, questo il retroscena svelato da Barzagli su Biraghi: "Io vivo a Firenze, mi capita di incontrarlo e mi ha detto di aver scoperto a 30 anni di saper tirare le punizioni. Oggi sono davvero importanti queste doti, ma bisogna dire che questi sono i risultati del lavoro fatto in allenamento" conclude Biraghi.

NON CI SARA' LO STADIO PIENO PER FIORENTINA-JUVENTUS

https://www.labaroviola.com/niente-stadio-pieno-per-fiorentina-juventus-governo-annuncia-a-marzo-il-75-di-capienza/165410/