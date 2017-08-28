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TMW: per la difesa torna di moda Strinic, e Corvino è già a Milano

Dalla Fiorentina fanno sapere che il mercato in entrata è chiuso ma Corvino potrebbe ancora piazzare alcuni colpi in entrata

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 agosto 2017 13:06
TMW: per la difesa torna di moda Strinic, e Corvino è già a Milano -
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Dalla Fiorentina fanno sapere che il mercato in entrata è chiuso ma secondo quanto riportato da TMW Radio Pantaleo Corvino potrebbe piazzare ancora uno o due colpi. Il direttore generale viola resterà a Milano fino a giovedì, giorno della fine della finestra di trasferimenti estiva, in attesa di occasioni da prendere al volo, con il nome di Ivan Strinic del Napoli che rappresenta ancora una possibilità concreta.

 

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