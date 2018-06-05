Montolivo, il flop è dichiarato. Il Milan vuole e tratta la rescissione consensuale del contratto

Come riporta Tuttomercatoweb.com le strade di Milan e Riccardo Montolivo potrebbero presto separarsi. L'ex capitano rossonero sta trattando la rescissione consensuale del contratto, per poi provare un...

Come riporta Tuttomercatoweb.com le strade di Milan e Riccardo Montolivo potrebbero presto separarsi. L'ex capitano rossonero sta trattando la rescissione consensuale del contratto, per poi provare una nuova esperienza. Il centrocampista italiano guadagna 3,5 milioni di euro all'anno e anche Gattuso non sembra apprezzare il calciatore italiano e l'ex giocatore della Fiorentina adesso sarà libero di andare dove meglio crede. A patto che qualcuno punti ancora su di lui dopo il flop degli ultimi anni...