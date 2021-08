Joe Barone e Pradè sono a Milano, Fiorentina spera di chiudere per l’esterno destro

Viaggio milanese per la coppia mercato della Fiorentina Daniele Pradè e Joe Barone. I viola potrebbero chiudere il colpo relativo all’esterno d’attacco entro la fine della finestra di trasferimenti estiva e quella di oggi sarà l’occasione per poter parlare con alcuni dirigenti, visto che all’interno dell’hotel Sheraton andrà in scena tra poco una riunione con i vari direttori sportivi. Di seguito la foto di TMW.

VICE VLAHOVIC, PER LA NAZIONE PUO’ ARRIVARE ORIGI DAL LIVERPOOL