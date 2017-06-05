Incontro a Milano tra Pioli e Corvino, il nuovo tecnico viola ha comunicato tutte le richieste sul mercato

Notizia data su Sportitalia da Michele Criscitiello. Secondo Sky Sport è stato anche messo a punto il nuovo contratto del tecnico

Secondo quanto riportato dal giornalista, il direttore di Sportitalia e di Tuttomercatoweb, Michele Criscitiello c'è stato un incontro tra Stefano Pioli e Pantaleo Corvino: "Questo pomeriggio a Milano si sono incontrati Pioli e Corvino e sono stati fino a cena insieme. Pioli ha detto a Corvino tutti gli oggetti del desiderio per la sua Fiorentina". Secondo quanto riportato anche da Sky Sport, nell'incontro di oggi, sono stati messi a punti anche gli ultimi dettagli sul contratto.