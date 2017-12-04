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Ieri avversari, oggi insieme a Milano. Benassi e Berardi inseparabili fuori dal campo, sono amici fraterni

Ieri avversari sul terreno di gioco nel corso di Fiorentina - Sassuolo, oggi a passeggio insieme tra la vie di Milano con le rispettive fidanzate. Sono Marco Benassi e Domenico Berardi, rispettivament...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 dicembre 2017 20:26
Ieri avversari, oggi insieme a Milano. Benassi e Berardi inseparabili fuori dal campo, sono amici fraterni -
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Ieri avversari sul terreno di gioco nel corso di Fiorentina - Sassuolo, oggi a passeggio insieme tra la vie di Milano con le rispettive fidanzate. Sono Marco Benassi e Domenico Berardi, rispettivamente centrocampista e attaccante di Fiorentina e Sassuolo. Loro sono amici per la pelle e quest'oggi hanno approfittato del giorno libero per un giorno di vacanze insieme. Amici per la pelle, futuro con la stessa maglia? Un desiderio di molti tifosi viola...

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