Ieri avversari, oggi insieme a Milano. Benassi e Berardi inseparabili fuori dal campo, sono amici fraterni

Ieri avversari sul terreno di gioco nel corso di Fiorentina - Sassuolo, oggi a passeggio insieme tra la vie di Milano con le rispettive fidanzate. Sono Marco Benassi e Domenico Berardi, rispettivament...

Ieri avversari sul terreno di gioco nel corso di Fiorentina - Sassuolo, oggi a passeggio insieme tra la vie di Milano con le rispettive fidanzate. Sono Marco Benassi e Domenico Berardi, rispettivamente centrocampista e attaccante di Fiorentina e Sassuolo. Loro sono amici per la pelle e quest'oggi hanno approfittato del giorno libero per un giorno di vacanze insieme. Amici per la pelle, futuro con la stessa maglia? Un desiderio di molti tifosi viola...