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Corriere Fiorentino: a Milano un esame del Diavolo. Montella cerca riscatto alla prima da ex...

"Un esame del diavolo": titola così il Corriere Fiorentino rispetto alla partita in programma questa sera contro il Milan. Montella cerca riscatto alla sua prima da ex contro i rossoneri: anche se non...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 settembre 2019 11:32
Corriere Fiorentino: a Milano un esame del Diavolo. Montella cerca riscatto alla prima da ex... - Firenze, stadio Franchi, 14.04.2019, Fiorentina-Bologna, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Montella
Firenze, stadio Franchi, 14.04.2019, Fiorentina-Bologna, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Montella
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"Un esame del diavolo": titola così il Corriere Fiorentino rispetto alla partita in programma questa sera contro il Milan. Montella cerca riscatto alla sua prima da ex contro i rossoneri: anche se non lo ammetterà mai, vuole vincere contro la squadra che lo ha cacciato, facendo iniziare il suo apparente declino.

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