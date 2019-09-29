Corriere Fiorentino: a Milano un esame del Diavolo. Montella cerca riscatto alla prima da ex...
"Un esame del diavolo": titola così il Corriere Fiorentino rispetto alla partita in programma questa sera contro il Milan. Montella cerca riscatto alla sua prima da ex contro i rossoneri: anche se non...
A cura di Redazione Labaroviola
29 settembre 2019 11:32
"Un esame del diavolo": titola così il Corriere Fiorentino rispetto alla partita in programma questa sera contro il Milan. Montella cerca riscatto alla sua prima da ex contro i rossoneri: anche se non lo ammetterà mai, vuole vincere contro la squadra che lo ha cacciato, facendo iniziare il suo apparente declino.