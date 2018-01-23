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Corvino a Milano per Memoriale Shoah dedicato al mondo del calcio. Incroci di mercato inevitabili...

Pantaleo Corvino si trova a Milano per una visita, dedicata a rappresentanti del mondo del calcio, al Memoriale della Shoah. Un appuntamento di assoluto spessore e rilievo, ma considerata la presenza...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 gennaio 2018 16:11
Corvino a Milano per Memoriale Shoah dedicato al mondo del calcio. Incroci di mercato inevitabili... -
Calciomercato
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Milano
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Pantaleo Corvino si trova a Milano per una visita, dedicata a rappresentanti del mondo del calcio, al Memoriale della Shoah. Un appuntamento di assoluto spessore e rilievo, ma considerata la presenza di numerosi addetti ai lavori, non è escluso che il dg possa trattenersi qualche ora in più per intavolare trattative nella città tempio del calciomercato.

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