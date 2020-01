La Fiorentina se la gioca ma esce sconfitta: a San Siro finisce 2-1 per l’Inter nella gara di coppa Italia di questa sera. Inizia meglio la viola, costruendo subito una chance con una conclusione di Lirola, ma l’Inter c’è e si rende pericolosa con Lautaro prima e Sanchez poi. A fine primo tempo (44’) il vantaggio nerazzurro: Ceccherini la legge male e scivola su Lautaro e Candreva approfitta per mettere dentro.

Doccia gelata per la viola e Inter che rientra meglio in campo, rendendosi di nuovo pericolosa con Sanchez e Lautaro. Al quarto d’ora della ripresa ecco però il pareggio viola con lo stacco di testa di Martin Caceres sugli sviluppi di un corner. Chance colossale poco dopo per Vlahovic, che solo davanti ad Handanovic sceglie lo scavetto e si vede respingere il tiro. Poi l’Inter passa di nuovo con una gran botta da fuori di Barella. Dentro anche Cutrone e squadra sbilanciata in avanti, ma non basta. La viola esce a testa alta, ma con un retrogusto amaro.