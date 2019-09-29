Milano espugnata, apoteosi viola: Ribery disegna calcio, Castrovilli incanta. La rivincita di Montella...
Apoteosi viola a Milano: contro i rossoneri termina 1-3 per la squadra di Montella, che si prende così una rivincita a distanza con il suo ex club. Apre le marcature un penalty di Pulgar dopo una magi...
A cura di Redazione Labaroviola
29 settembre 2019 23:32
Apoteosi viola a Milano: contro i rossoneri termina 1-3 per la squadra di Montella, che si prende così una rivincita a distanza con il suo ex club. Apre le marcature un penalty di Pulgar dopo una magia di Ribery, quindi dopo l’espulsione di Musacchio ecco il raddoppio di Castrovilli - primo centro in A per il talento barese - e la gemma di Ribery che salta mezza difesa rossonera. A poco serve la rete di Leao nel finale: a San Siro è trionfo Fiorentina.