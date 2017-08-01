Grande folla sotto la sede dell'Inter per la firma sul contratto di Vecino con il club nerazzurro

Succede a Milano, l'acquisto di Vecino ha fatto arrivare sotto la sede dell'Inter tanti tifosi pronti a salutare il centrocampista

A Milano, sponda nerazzurra, oggi è il giorno di Matìas Vecino. L'ormai ex centrocampista della Fiorentina, passato all'Inter dopo il pagamento della clausola e accompagnato dall'agente Alessandro Lucci e dall'avv. Paolo Rodella (occupatosi degli aspetti legali e contrattuali) è arrivato in sede entrando da un'ingresso secondario e adesso ad attenderlo per l'uscita c'è un gruppo di tifosi.

Gianlucadimarzio.com