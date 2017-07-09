L’ultimo gesto d’amore di Borja Valero ai tifosi viola, si presenta a Milano con il cappello della Fiorentina

Un gesto che non è passato inosservato nella prima giornata milanese per Borja Valero e sua moglie Rocio

Prima giornata milanese per Borja Valero che si è presentato a Milano con il cappello della Fiorentina, un ultimo gesto di amore nei confronti dei tifosi viola. Le prime immagini lo ritraggono in compagnia di Rocio Rodriguez, la moglie. E adesso solo Inter, in un trasferimento di 5,5 milioni più 1 milione e mezzo di bonus legati agli obiettivi che la squadra di Spalletti potrà raggiungere nei tre anni di contratto del giocatore. Intanto, domani, l'ormai ex Fiorentina sosterrà le visite mediche: poi potrà unirsi ai suoi nuovi compagni nel ritiro di Brunico.