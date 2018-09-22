Andrea Della Valle assente contro la Spal, mentre a Milano potrebbe rivedersi anche Diego
Gli impegni, sportivi e non, incombono ed ecco che il numero della società gigliata, Andrea Della Valle, potrebbe disertare la partita casalinga contro la Spal. Il vicepresidente nonché amministratore...
Gli impegni, sportivi e non, incombono ed ecco che il numero della società gigliata, Andrea Della Valle, potrebbe disertare la partita casalinga contro la Spal. Il vicepresidente nonché amministratore delegato di Tod's sarà infatti impegnato a Milano, assieme al fratello Diego, in occasione della settimana della moda.
La Fiorentina, tuttavia, farà tappa nel capoluogo lombardo proprio nel corso della prossima settimana - in occasione del turno infrasettimanale che la vedrà opposta all'Inter di Spalletti - ed ecco che quindi i fratelli Della Valle potrebbero entrambi far capolino sugli spalti di San Siro. È quanto si legge sulle pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio.