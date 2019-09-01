Prima a Genova poi Commisso potrebbe proseguire verso Milano per seguire da vicino il mercato
Secondo quanto riporta La Nazione, domani alle ore 22 chiuderà il calciomercato ed è probabile quindi che Rocco Commisso, che oggi seguirà la sua squadra nella trasferta di Genova, poi prosegua per Mi...
A cura di Redazione Labaroviola
01 settembre 2019 10:04
Secondo quanto riporta La Nazione, domani alle ore 22 chiuderà il calciomercato ed è probabile quindi che Rocco Commisso, che oggi seguirà la sua squadra nella trasferta di Genova, poi prosegua per Milano per seguire da vicino le trattative.