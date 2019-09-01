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Prima a Genova poi Commisso potrebbe proseguire verso Milano per seguire da vicino il mercato

Secondo quanto riporta La Nazione, domani alle ore 22 chiuderà il calciomercato ed è probabile quindi che Rocco Commisso, che oggi seguirà la sua squadra nella trasferta di Genova, poi prosegua per Mi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 settembre 2019 10:04
Prima a Genova poi Commisso potrebbe proseguire verso Milano per seguire da vicino il mercato -
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Secondo quanto riporta La Nazione, domani alle ore 22 chiuderà il calciomercato ed è probabile quindi che Rocco Commisso, che oggi seguirà la sua squadra nella trasferta di Genova, poi prosegua per Milano per seguire da vicino le trattative.

 

 

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