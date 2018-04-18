Milano come Firenze, l'arbitro assegna rigore all'Inter e lo stadio canta "Insensibile"

Proseguono gli sfottò dopo le parole del portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, che ha definito “insensibile” l’arbitro Michael Oliver reo di aver concesso un rigore contro i bianconeri nel quarto...

Proseguono gli sfottò dopo le parole del portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, che ha definito “insensibile” l’arbitro Michael Oliver reo di aver concesso un rigore contro i bianconeri nel quarto di finale di Champions League con il Real Madrid. Al 45′ del primo tempo allo stadio ‘Giuseppe Meazza’, infatti, tutto il pubblico si è unito cantando il coro “insensibile” nei confronti dell’arbitro Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli che ha annullato, giustamente, il gol segnato da Yann Karamoh perché in posizione di fuorigioco nel momento in cui è stato servito da Mauro Icardi.

Questa è la seconda volta che si sente cantare questo coro negli stadi italiani. A usare per primi le parole del capitano della Juve nei confronti dell’arbitro sono stati i tifosi della Fiorentina nella partita contro la Spal.