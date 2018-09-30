Mencucci: "L'aria di Milano non ci porta bene, l'arbitraggio ci ha penalizzati anche oggi"

Il presidente della Fiorentina Women's, Sandro Mencucci, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita persa dalle viola sul campo del Milan. Queste le sue parole, raccolte dai microfoni...

Il presidente della Fiorentina Women's, Sandro Mencucci, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita persa dalle viola sul campo del Milan. Queste le sue parole, raccolte dai microfoni di Sky Sport: "L’aria di Milano non ci porta bene, o meglio non porta bene alle terne arbitrali. C’era un fuorigioco evidente".

Prosegue sul match: "Comunque non era la partita più adatta per ripartire dopo la Champions League, ma le ragazze stanno facendo bene".

Conclude con un pensiero personale: "Devo ricordare che siamo stati i primi a credere nella squadra femminile, tutte le altre squadre ci hanno seguito in questo progetto".