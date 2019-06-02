COMMISSO È ARRIVATO A MILANO, ECCO LE PRIME IMMAGINI DEL MAGNATE CHE STA COMPRANDO LA FIORENTINA
Rocco Commisso è sbarcato in Italia nella serata di oggi insieme al suo braccio destro Joe Barone. Il papabile futuro proprietario della Fiorentina è atterrato a Milano, bocche cucite e nessuna dichia...
A cura di Redazione Labaroviola
02 giugno 2019 23:19
Rocco Commisso è sbarcato in Italia nella serata di oggi insieme al suo braccio destro Joe Barone. Il papabile futuro proprietario della Fiorentina è atterrato a Milano, bocche cucite e nessuna dichiarazione, solo la promessa di parlare il prima possibile. La trattativa per l’acquisto della Fiorentina adesso entra nel vivo, e nei prossimi giorni potrebbe esserci il tanto atteso passaggio di proprietà. Ecco il video