COMMISSO È ARRIVATO A MILANO, ECCO LE PRIME IMMAGINI DEL MAGNATE CHE STA COMPRANDO LA FIORENTINA

Rocco Commisso è sbarcato in Italia nella serata di oggi insieme al suo braccio destro Joe Barone. Il papabile futuro proprietario della Fiorentina è atterrato a Milano, bocche cucite e nessuna dichia...

A cura di Redazione Labaroviola 02 giugno 2019 23:19

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