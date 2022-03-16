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Alia Guagni, nostalgia di Firenze, si lamenta sui social: "A Milano che problemi avete con i parcheggi?"

La Guagni si è sfogata sul proprio profilo Instagram contro alcuni milanesi che gli hanno parcheggiato la macchina attaccata

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 marzo 2022 13:44
Alia Guagni, nostalgia di Firenze, si lamenta sui social: "A Milano che problemi avete con i parcheggi?" -
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Alia Guagni, nostalgia di Firenze, si lamenta sui social: "A Milano che problemi avete con i parcheggi?"

La giocatrice ex Fiorentina Alia Guagni adesso gioca al Milan dopo essere passata dall'Atletico Madrid. L'atleta si è sfogata su Instagram (come potete vedere nella foto in alto) di come parcheggiano a Milano. Alia infatti al suo ritorno alla vettura ha trovato un'altra macchina appiccicata alla sua scatenando così la sua ira e la nostalgia per i tempi a Firenze

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