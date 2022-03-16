Alia Guagni, nostalgia di Firenze, si lamenta sui social: "A Milano che problemi avete con i parcheggi?"

La Guagni si è sfogata sul proprio profilo Instagram contro alcuni milanesi che gli hanno parcheggiato la macchina attaccata

La giocatrice ex Fiorentina Alia Guagni adesso gioca al Milan dopo essere passata dall'Atletico Madrid. L'atleta si è sfogata su Instagram (come potete vedere nella foto in alto) di come parcheggiano a Milano. Alia infatti al suo ritorno alla vettura ha trovato un'altra macchina appiccicata alla sua scatenando così la sua ira e la nostalgia per i tempi a Firenze

LA LAZIO RISCHIA GROSSO

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