Lazio, Samp e Genoa rischiano di non potersi iscrivere alla prossima Serie A per l'indice di liquidità
La Lazio di Lotito ha seri problemi con l'indice di liquidità, o il presidente mette soldi oppure sarà difficile per i biancocelesti iscriversi
La Repubblica racconta che le due genovesi e la Lazio potrebbero non potersi iscrivere al prossimo campionato. Il motivo è presto detto: i tre club, ad oggi, non rispettano i parametri dell’indice di liquidità.
Se finora l’indice di liquidità serviva soltanto per evitare spese pazze, da oggi soltanto chi rientrerà dalle proprie spese potrà iscriversi alla Serie A. Per sbloccare tale indice ci sono due possibilità: la cessione di calciatori o un’iniezione di soldi freschi da parte del proprietario. Se i parametri non dovessero cambiare i tre club farebbero molta fatica a potersi iscrivere
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