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Lazio, Samp e Genoa rischiano di non potersi iscrivere alla prossima Serie A per l'indice di liquidità

La Lazio di Lotito ha seri problemi con l'indice di liquidità, o il presidente mette soldi oppure sarà difficile per i biancocelesti iscriversi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 marzo 2022 12:49
Lazio, Samp e Genoa rischiano di non potersi iscrivere alla prossima Serie A per l'indice di liquidità - As Roma 29/09/2019 - campionato di calcio serie A / Lazio-Genoa / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Claudio Lotito
As Roma 29/09/2019 - campionato di calcio serie A / Lazio-Genoa / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Claudio Lotito
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Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2021, Fiorentina-Sampdoria, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

La Repubblica racconta che le due genovesi e la Lazio potrebbero non potersi iscrivere al prossimo campionato. Il motivo è presto detto: i tre club, ad oggi, non rispettano i parametri dell’indice di liquidità.

Se finora l’indice di liquidità serviva soltanto per evitare spese pazze, da oggi soltanto chi rientrerà dalle proprie spese potrà iscriversi alla Serie A. Per sbloccare tale indice ci sono due possibilità: la cessione di calciatori o un’iniezione di soldi freschi da parte del proprietario. Se i parametri non dovessero cambiare i tre club farebbero molta fatica a potersi iscrivere

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