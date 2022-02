Invasore di campo picchiato con pugni e capelli tirati da steward a San Siro per Inter-Milan

Inter-Milan non è solo calcio. Lo si capisce leggendo il bollettino della questura del giorno dopo la partita, con sei tifosi destinatari del provvedimento di Daspo e l’elenco di alcuni episodi di violenza. Ma lo si capisce anche vedendo le immagini degli steward che prendono a pugni un tifoso che poco prima si era preso gioco di loro, facendosi inseguire per tutto il terreno di gioco.

Il protagonista del video, un 21enne milanese addetto al catering, uno destinatari del Daspo, ha corso con telefono in mano in lungo e in largo. Poi è risucito a evitare l’intervanto di diversi addetti alla sicurezza, fino a quando non è stato bloccato e circondato. È in quel momento, forse proprio la prolungata durata dell’intervento, che uno degli steward si accanisce sul giovane a terra sferrandogli qualche pugno.

Il tutto davanti ai fischi del resto dei tifosi presenti nello stadio. Tanto che alcuni giocatori del Milan e poi dell’Inter intervengono per “sedare” gli animi. Lo scrive Milano Today

Sopra in dieci, provano a strozzarlo, gli tirano pugni e capelli.

MERDE! pic.twitter.com/XMrdmkpoP6 — Federico (@federico_1899) February 6, 2022

