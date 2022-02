Graziani: “Italiano deve capire se Cabral è meglio che giochi da solo o con un’altra punta al fianco”

Cicco Graziani ha parlato a La Nazione, queste le sue parole in commento di Fiorentina-Lazio: “La squadra non ha creato molto sugli esterni ed è proprio li che deve insistere perchè Cabral ha dimostrato di essere bravo nel gioco aereo. Ora Italiano deve capire se Cabral si trova meglio a giocare con una punta o da solo, se si scegliesse di continuare con il 4-3-3 allora bisogna mettere esterni che saltano l’uomo. Sabato l’unico che si è fatto vedere è stato Sottil, non parliamo poi di Callejon che non ha fatto nulla, cosi è dura per Cabral. Dobbiamo concedere tempo a Cabral, anche Ronaldo ci ha messo quattro giornate per iniziare a segnare” conclude Graziani.

PUPO NON SI DA’ PACE