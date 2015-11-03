Notizie Theo Hernandez Fiorentina

Il duello Dodo-Theo Hernandez: Milan-Fiorentina si deciderà anche sulla fascia destra di San Siro
03 aprile 2025 19:32
Corona rivela: "Il calciatore famoso che ha aggredito la ragazza è Theo Hernandez"
30 novembre 2024 15:10
Corriere dello Sport: “Parisi nel mirino del Milan per gennaio. Ipotesi prestito con riscatto o cessione definitiva”
14 ottobre 2024 08:22
Corona rivela: "Ho il video di Theo Hernandez che dà un pugno in faccia ad una donna. Il Milan sa tutto"
12 ottobre 2024 20:57
Il giudice sportivo non risparmia Palladino: 1 giornata di squalifica e multa di 5 mila euro
08 ottobre 2024 13:37
Dumfries fa dietro front e si scusa: "Mostrare quello striscione un errore. Non sono stato intelligente"
29 aprile 2024 18:26
Festa Inter, il derby non finisce mai: striscione di Dumfries contro Theo Hernandez
28 aprile 2024 19:14
Di Stefano afferma: "Theo assenza pesante per il Milan. Solo 2 vittorie nelle ultime 10 senza di lui"
28 marzo 2024 22:17
Squalifica Theo, Pioli nei guai: i numeri parlano chiaro, è lui il valore aggiunto
23 marzo 2024 23:19
Il giudice sportivo squalifica Vlahovic solo per un turno. L'ex viola ci sarà per Juventus-Fiorentina
19 marzo 2024 14:56
Buone notizie per la Fiorentina, Theo Hernandez si fa ammonire contro il Verona e salterà la trasferta di Firenze
17 marzo 2024 16:05
Italiano felice: "Finalmente Cabral e Jovic giocano da attaccanti. Il gol di Theo rovina la prestazione"
04 marzo 2023 23:43
Pioli esulta: "Mettendo Theo Hernandez alto su Nico Gonzalez abbiamo sopreso la Fiorentina"
01 maggio 2022 17:34
Il Real Madrid ha paura di ripetere con Odriozola gli errori fatti con Theo Hernandez e Hakimi
17 febbraio 2022 14:52
Invasore di campo picchiato con pugni e capelli tirati da steward a San Siro per Inter-Milan
07 febbraio 2022 13:54
Vieri non ha dubbi: "Vlahovic con Theo il più forte in Serie A" Cassano non è d'accordo: "Sanchez"
15 gennaio 2022 18:01
Theo Hernandez: "Dobbiamo cercare di limitare gli attacchi della Fiorentina per vincere la partita"
21 marzo 2021 17:42
La Procura della Figc indaga sulla storia di Theo Hernandez contro l'arbitro, rischia squalifica contro la Fiorentina
17 marzo 2021 11:30
Il GS grazia Theo Hernandez, nessuna squalifica per lo sfogo social sull'arbitro Pasqua
16 marzo 2021 14:20
(FOTO) Theo Hernandez protesta contro l'arbitro Pasqua sui social
15 marzo 2021 19:29
Moviola CorSport, male Abisso, il secondo rigore è inventato, Theo Hernandez si lascia cadere
30 novembre 2020 10:09
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