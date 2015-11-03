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Notizie Theo Hernandez Fiorentina

Il duello Dodo-Theo Hernandez: Milan-Fiorentina si deciderà anche sulla fascia destra di San Siro

03 aprile 2025 19:32

Corona rivela: "Il calciatore famoso che ha aggredito la ragazza è Theo Hernandez"

30 novembre 2024 15:10

Corriere dello Sport: “Parisi nel mirino del Milan per gennaio. Ipotesi prestito con riscatto o cessione definitiva”

14 ottobre 2024 08:22

Corona rivela: "Ho il video di Theo Hernandez che dà un pugno in faccia ad una donna. Il Milan sa tutto"

12 ottobre 2024 20:57

Il giudice sportivo non risparmia Palladino: 1 giornata di squalifica e multa di 5 mila euro

08 ottobre 2024 13:37

Dumfries fa dietro front e si scusa: "Mostrare quello striscione un errore. Non sono stato intelligente"

29 aprile 2024 18:26

Festa Inter, il derby non finisce mai: striscione di Dumfries contro Theo Hernandez

28 aprile 2024 19:14

Di Stefano afferma: "Theo assenza pesante per il Milan. Solo 2 vittorie nelle ultime 10 senza di lui"

28 marzo 2024 22:17

Squalifica Theo, Pioli nei guai: i numeri parlano chiaro, è lui il valore aggiunto

23 marzo 2024 23:19

Il giudice sportivo squalifica Vlahovic solo per un turno. L'ex viola ci sarà per Juventus-Fiorentina

19 marzo 2024 14:56

Buone notizie per la Fiorentina, Theo Hernandez si fa ammonire contro il Verona e salterà la trasferta di Firenze

17 marzo 2024 16:05

Italiano felice: "Finalmente Cabral e Jovic giocano da attaccanti. Il gol di Theo rovina la prestazione"

04 marzo 2023 23:43

Pioli esulta: "Mettendo Theo Hernandez alto su Nico Gonzalez abbiamo sopreso la Fiorentina"

01 maggio 2022 17:34

Il Real Madrid ha paura di ripetere con Odriozola gli errori fatti con Theo Hernandez e Hakimi

17 febbraio 2022 14:52

Invasore di campo picchiato con pugni e capelli tirati da steward a San Siro per Inter-Milan

07 febbraio 2022 13:54

Vieri non ha dubbi: "Vlahovic con Theo il più forte in Serie A" Cassano non è d'accordo: "Sanchez"

15 gennaio 2022 18:01

Theo Hernandez: "Dobbiamo cercare di limitare gli attacchi della Fiorentina per vincere la partita"

21 marzo 2021 17:42

La Procura della Figc indaga sulla storia di Theo Hernandez contro l'arbitro, rischia squalifica contro la Fiorentina

17 marzo 2021 11:30

Il GS grazia Theo Hernandez, nessuna squalifica per lo sfogo social sull'arbitro Pasqua

16 marzo 2021 14:20

(FOTO) Theo Hernandez protesta contro l'arbitro Pasqua sui social

15 marzo 2021 19:29

Moviola CorSport, male Abisso, il secondo rigore è inventato, Theo Hernandez si lascia cadere

30 novembre 2020 10:09

(FOTO): Theo Hernandez su Instagram posta lo screenshot del rigore su Cutrone con una emoticon

23 febbraio 2020 00:54

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