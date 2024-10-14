Corriere dello Sport: “Parisi nel mirino del Milan per gennaio. Ipotesi prestito con riscatto o cessione definitiva”

Parisi è il nome perfetto per il ruolo di vice-Theo

Il Milan a gennaio metterà a segno qualche colpo per andare a migliorare ulteriormente la propria rosa. In particolar modo il focus è su due ruoli: centrocampista e un vice-Theo sulla fascia sinistra. I rossoneri avrebbero trovato in casa viola il sostituto perfetto del francese: Fabiano Parisi.

L'ex Empoli sarebbe perfetto, sia per qualità tecniche che per l'ingaggio contenuto. Il terzino viola in stagione sta trovando poco spazio (solo tre apparizioni in campionato) e potrebbe non accettare più questa situazione. Con la Fiorentina si potrebbe arrivare ad un accordo con un prestito fino a giugno con diritto di riscatto oppure a titolo definitivo. Lo riporta Il Corriere dello Sport.

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