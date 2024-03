Squalifica Theo, Pioli nei guai: i numeri parlano chiaro, è lui il valore aggiunto

Stefano Pioli prepara la sfida di Sabato contro la Fiorentina sapendo di non poter contare su Theo Hernandez. L’ammonizione ricevuta a Verona è costata infatti la squalifica al terzino francese e il Milan senza Theo ha un ritmo ben diverso e sono i numeri a confermarlo.

I numeri con il francese in campo sono chiari: in 205 partite sono state raccolte 115 vittorie e 49 pareggi con l’80% di risultati utili. Le sconfitte, invece, sono state 41 e dunque la percentuale è del 20%.

Diversamente senza Theo in campo i rossoneri hanno ottenuto 13 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte. Con una percentuale di risultati utili nettamente più bassa, il 68%, mentre quella delle sconfitte sale al 32%. Effettivamente il Milan, con Theo in campo, è molto più pericoloso se si pensa che ad oggi in rossonero vanta ben 29 reti e 38 assist. Lo riporta spaziomilan

