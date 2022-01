Vieri non ha dubbi: “Vlahovic con Theo il più forte in Serie A” Cassano non è d’accordo: “Sanchez”

Nel corso dell’appuntamento del venerdi con la Bobo Tv, l’ex giocatore della Fiorentina Bobo Vieri si è confrontato con Antonio Cassano sul migliore giocatore che gioca in serie A, inizia Cassano dicendo: “Sanchez è il giocatore più forte che gioca in serie A, è l’unico campione che abbiamo in serie A” contrabbatte Vieri: “I giocatori più forti in serie A sono Vlahovic e Theo Hernandez”, conclude Cassano: “Non sono d’accordo”

VLAHOVIC, E IL BARCELLONA, AMORE POSSIBILE E SFUMATO DUE ANNI