Retroscena dalla Spagna, nel 2020 Ristic aveva offerto Vlahovic al Barcellona, rifiuto blaugrana

A luglio 2020, ormai un anno e mezzo fa, Darko Ristic propose Dusan Vlahovic al Barcellona. L’agente del centravanti serbo si trovava in Spagna, impegnato in una riunione col direttore sportivo Eric Abidal e altri membri della dirigenza catalano ed emerse il nome del classe 2000, da lui considerato già all’epoca uno dei bomber più promettenti del panorama europeo. A svelare il retroscena oggi è Marca. Secondo il procuratore, con un’offerta di prestito con obbligo di riscatto da 18 milioni di euro i blaugrana avrebbero ottenuto l’ok della Fiorentina, ma il Barça aveva ancora dei dubbi sulle qualità del giocatore e si rifiutò di spendere tanto. Sbagliando clamorosamente. Da quel momento, infatti, Vlahovic ha realizzato 37 gol in un anno e mezzo di Serie A e adesso il prezzo stimato si aggira sui 70-80 milioni di euro. Lo scrive TMW

