Il giudice sportivo squalifica Vlahovic solo per un turno. L'ex viola ci sarà per Juventus-Fiorentina

Il giudice sportivo ha fatto sapere le squalifiche dei giocatori in seguito alla 29esima giornata di Serie A

Il giudice sportivo ha comunicato le squalifiche in seguito alle espulsioni e alle ammonizioni ricevute dai giocatori nel corso della 29esima giornata di Serie A, che non ha visto la Fiorentina coinvolta in seguito al terribile malore subito da Joe Barone. Tra i sette squalificati, due interessano da vicino la squadra viola: il primo è Theo Hernandez, che per somma di ammonizioni salterà la trasferta di Firenze, mentre il secondo è il grande ex Dusan Vlahovic, espulso nel finale di Juventus-Genoa. Il giudice sportivo ha squalificato l'ex attaccante viola per una sola giornata, rendendo quindi disponibile la sua convocazione per il match tra Juventus e Fiorentina che andrà in scena a inizio aprile. Lo riporta ANSA.

ANTOGNONI SI STRINGE A BARONE

https://www.labaroviola.com/antognoni-scrive-davanti-alla-tragedia-il-nostro-passato-non-ha-piu-importanza-mi-dispiace-tanto-joe/245674/