Antognoni scrive: “Davanti alla tragedia il nostro passato non ha più importanza. Mi dispiace tanto Joe”

In queste ore di notevole apprensione in casa viola, la bandiera della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza e il suo dolore per quanto accaduto a Joe Barone. Tra i due non correva certo buon sangue, con Antognoni che si era allontanato dalla squadra gigliata in seguito ad alcuni screzi avuti proprio con la dirigenza americana. Ciononostante, l’ex centrocampista ha deciso di condividere il dolore causato da questa tragedia, condividendo sul proprio profilo Instagram un post di vicinanza. Queste le parole scritte in didascalia:

“Sono passati tre anni circa da quando mi sono allontanato dalla Fiorentina e i nostri rapporti non erano certo idilliaci, ma davanti a questa tragedia niente ha più importanza. Mi dispiace davvero tanto Joe.💜🙏🏻”

