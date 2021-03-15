(FOTO) Theo Hernandez protesta contro l'arbitro Pasqua sui social
Il francese non ci sta. Ma ora potrebbe saltare la gara con la viola
Il terzino del Milan, Theo Hernandez, ha pubblicato un post poi rimosso sul suo profilo di Instagram dove protesta con delle emoticons di disgusto per la decisione presa dall'arbitro Fabrizio Pasqua di non concedere il rigore dopo la on field review al VAR per un intervento di Bakayoko ai suoi danni nei minuti finali contro il Napoli in trasferta. Adesso rischia una sanzione disciplinare e potrebbe saltare la prossima gara di campionato di domenica alle 18 contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi.
Questa la sua foto sulle stories di Instagram:
Fonte: Fanpage.it
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