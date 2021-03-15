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Di Chiara: "La stanchezza di Prandelli è segno che..."

Le dichiarazioni dell'ex difensore della viola sulla situazione della Fiorentina.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 marzo 2021 17:23
Di Chiara: "La stanchezza di Prandelli è segno che..." -
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Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©

L'ex giocatore della Fiorentina, Alberto Di Chiara, ha rilasciato un'intervista su Radio Sportiva.

Ecco le sue dichiarazioni: "Non bastano i punti che ha al momento la squadra viola sul terzultimo posto. La stanchezza di Prandelli è segno che c’è qualcosa da risolvere nello spogliatoio, il tecnico è andato controcorrente preferendo Eysseric a Callejon. La squadra non era preparata mentalmente per giocare per la salvezza, il calendario non aiuterà da qui alla fine e la Fiorentina deve cercare continuità. Ma credo che dei risultati utili possano togliere definitivamente la Fiorentina dalla zona calda della classifica".

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