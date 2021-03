Come previsto, il Milan dovrà fare a meno di Rebic contro la Fiorentina. Il giocatore croato, espulso nell’ultimo turno per proteste, ha preso due turni di squalifica. Giudice di sollievo invece per Theo Hernandez. Il Giudice Sportivo ha scelto di non squalificarlo, nonostante i post social di sfogo nei confronti dell’arbitro Pasqua.

