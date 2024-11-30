Corona rivela: "Il calciatore famoso che ha aggredito la ragazza è Theo Hernandez"

Il noto fotografo e personaggio TV Fabrizio Corona ha fatto il nome del terzino francese del Milan come quello di aggressore

Fabrizio Corona, sul suo sito Falsissimo, ha rivelato che il calciatore accusato di aver picchiato una ragazza a Milano dopo una notte di eccessi sarebbe il terzino francese Theo Hernandez. L’esistenza del filmato, riguardante un “famosissimo giocatore di una delle due squadre di Milano”, era stata svelata qualche giorno fa da Massimo Giletti sul suo programma di Rai 3 Lo stato delle cose. Corona annuncia che a breve mostrerà lui quel video, del quale è entrato in possesso prima di Giletti. Già, perché era stato già lui ad inizio ottobre a svelare la vicenda sul proprio canale Telegram, spiegando di aver ricevuto un video in cui Theo "colpisce con un pugno una donna, che cade a terra dopo l'aggressione".

Corona all'epoca aveva aggiunto che la presunta vittima aveva poi sporto denuncia per violenza privata. Nulla era trapelato al riguardo, né il Milan aveva preso provvedimenti nei confronti del giocatore, che ha continuato regolarmente a partecipare a tutte le attività della squadra rossonera, tornando ad essere utilizzato come titolare inamovibile da Fonseca nelle ultime partite di campionato e Champions dopo il momento difficile coinciso con le due giornate di squalifica di ottobre conseguenti all'espulsione di Firenze.

Fonte: Fanpage

https://www.labaroviola.com/sky-sport-acerbi-saltera-la-fiorentina-ha-gia-lasciato-appiano-gentile-problema-muscolare/278929/