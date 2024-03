Di Stefano afferma: “Theo assenza pesante per il Milan. Solo 2 vittorie nelle ultime 10 senza di lui”

Intervenuto questo pomeriggio da Milanello, ecco le parole del giornalista di Sky Sport, Peppe di Stefano. Riportiamo il suo commento prima della prossima sfida del Milan, sabato sera al Franchi, contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano: “Il Milan si sta preparando al meglio per la sfida di Firenze contro la Fiorentina. Ci saranno però diverse assenze nella rosa a disposizione di Stefano Pioli. Oltre agli infortunati Kalulu e Kjaer, mancherà un altro giocatore fondamentale per i rossoneri, vale a dire il terzino della nazionale transalpina Theo Hernandez, squalificato dopo il cartellino giallo rimediato nell’ultima contro il Verona. Il Milan fatica molto senza il terzino francese: pensate, nelle ultime 10 partite i rossoneri ne hanno vinte solo 2 senza Theo. Per queste mancanze, soprattutto in difesa, Pioli aggregherà in prima squadra anche Simic e Bartesaghi“.