Pioli esulta: “Mettendo Theo Hernandez alto su Nico Gonzalez abbiamo sopreso la Fiorentina”

Nel dopo partita di Milan-Fiorentina a Dazn ha parlato il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli. Queste le sue parole:

“La squadra ha lottato e la Fiorentina ci ha creato difficoltà, siamo stati sempre pericolosi e abbiam subito poco. C’è grande soddisfazione per noi e per i nostri tifosi. Da martedì ci ritroveremo per la prossima. Gol di Leao? Come una liberazione dopo tante occasioni, abbiamo avuto la giusta mentalità e ci abbiamo sempre creduto. Poi le partite sono sempre sul filo del rasoio. I giocatori hanno anche saputo soffrire. Sapevamo che la Fiorentina avrebbe messo Nico su Hernandez e abbiamo cercato di sorprenderli alzando il francese, cerchiamo sempre di capire le situazioni difensive degli avversari. I giocatori lavorano sempre con grande intensità e, se siamo solidi, davanti siamo pericolosi. Se meritiamo di più? Dobbiamo dimostrarlo sul campo, chi vince è perché ha fatto qualcosa in più”.

LE NOSTRE PAGELLE DELLA GARA